Дружина Маліновського засвітила розкішну фігуру на березі моря (фото)
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Роксана Маліновська любить засмагати на пляжі.
Роксана Маліновська, дружина півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського, якого виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков не викликав на вирішальні матчі відбору на ЧС-2022, опублікувала гаряче фото в соцмережах.
Маліновська похвалилася фігурою на своїй сторінці в Instagram.
Роксана захопила підписників, які засипали красуню компліментами: "Дуже красива", "Як завжди прекрасна".
Роксана частенько радує фанатів гарячими знімками:
Додамо, що пара виховує дочку Олівію, яка народилася в листопаді 2019 року.
"Телеграф" нагадує, що Руслан Маліновський не зійшовся характерами з Олександром Петраковим. Футболіст вирішив не брати участь в товариській грі з "Чехією" (1:1) і покинув розташування збірної України заради підготовки до клубних матчів у складі "Аталанти". Наставник "Жовто-синіх" порахував таку поведінку гравця неналежною і не викликав Руслана на вирішальні матчі кваліфікації на чемпіонат світу, при цьому Петраков заперечує будь-який конфлікт з півзахисником, заявляючи, що той просто не підходить під його ігрову схему. А ось Маліновський продовжує блискуче виступати в Італії.
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