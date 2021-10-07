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Дружина Маліновського засвітила розкішну фігуру на березі моря (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Роксана і Руслан Маліновські Новина оновлена 07 жовтня 2021, 13:04
Роксана і Руслан Маліновські

Роксана Маліновська любить засмагати на пляжі.

Роксана Маліновська, дружина півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського, якого виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков не викликав на вирішальні матчі відбору на ЧС-2022, опублікувала гаряче фото в соцмережах.

Маліновська похвалилася фігурою на своїй сторінці в Instagram.

Роксана захопила підписників, які засипали красуню компліментами: "Дуже красива", "Як завжди прекрасна".

Роксана частенько радує фанатів гарячими знімками:

Додамо, що пара виховує дочку Олівію, яка народилася в листопаді 2019 року.

"Телеграф" нагадує, що Руслан Маліновський не зійшовся характерами з Олександром Петраковим. Футболіст вирішив не брати участь в товариській грі з "Чехією" (1:1) і покинув розташування збірної України заради підготовки до клубних матчів у складі "Аталанти". Наставник "Жовто-синіх" порахував таку поведінку гравця неналежною і не викликав Руслана на вирішальні матчі кваліфікації на чемпіонат світу, при цьому Петраков заперечує будь-який конфлікт з півзахисником, заявляючи, що той просто не підходить під його ігрову схему. А ось Маліновський продовжує блискуче виступати в Італії.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Аталанта #Руслан Маліновський #Роксана Малиновська
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