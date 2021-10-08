"Покажи нам, лохам, результат": Леоненко получил жесткий ответ от бывшего футболиста (видео)

Любитель покритиковать футболистов Виктор Леоненко сам стал объектом критики.

Конфликт бывшего игрока и спортивного директора "Миная", который недавно был наказан за неприличный жест Евгения Селезнева, Михаила Кополовца с футбольным экспертом телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктором Леоненко набирает обороты.

Кополовец рассказал о причинах словесной перепалки со скандальным экспертом в шоу "Отдушивдушу" на одноименном YouTube-канале.

Кополовец не стеснялся в выражениях, обсуждая конфликт с Леоненко. Михаил уверен, что он просто обязан ответить на слова эксперта, который заявил, что "его нельзя подпускать к стадиону". Бывший футболист "Миная" считает, что Леоненко слишком долго оскорблял игроков, сидя в экспертном кресле, а мог бы показать всем свои навыки и умения и возглавить любой украинский клуб.

"Возьми и покажи нам, лохам, результат. П*****ь с боку очень легко", — заявил Кополовец.

Леоненко отреагировал на ответную критику, отметив, что ничего не собирается доказывать Кополовцу, ведь "Михаил — футболист, которого никто не знает".

"Я хочу, чтобы ребята в футбол играли, а не за голеностопами гонялись. Что у меня еще может быть с футболистом, которого никто не знает", — рассказал Леоненко в эфире "Великого футболу".

Отметим, ранее в эфире Леоненко, обсуждая пенальти в матче "Рух" — "Динамо" (0:2), заявил, что "Такого, как Кополовца, нельзя подпускать к стадиону", намекая на то, что Михаил играл довольно грубо во время своей карьеры футболиста.

Кополовец завершил карьеру в 2021 году в "Минае", а Леоненко — в 2002 году в "Закарпатье".

Михаил прославился также тем, что его интервью стало мемом:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Рустам Худжамов назвал ситуацию между Александром Петраковым и Русланом Малиновским патовой.