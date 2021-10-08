"Покажи нам, лохам, результат": Леоненко отримав жорстку відповідь від колишнього футболіста (відео)

Любитель покритикувати футболістів Віктор Леоненко сам став об’єктом критики.

Конфлікт колишнього гравця і спортивного директора "Миная", який нещодавно був покараний за непристойний жест Євгена Селезньова, Михайла Кополовця з футбольним експертом телеканалів "Футбол 1/2/3" Віктором Леоненко набирає обертів.

Кополовець розповів про причини словесної перепалки зі скандальним експертом в шоу "Отдушивдушу" на однойменному YouTube-каналі.

Кополовець не соромився у виразах, обговорюючи конфлікт з Леоненком. Михайло впевнений, що він просто зобов’язаний відповісти на слова експерта, який заявив, що "його не можна підпускати до стадіону". Колишній футболіст "Миная" вважає, що Леоненко занадто довго ображав гравців, сидячи в експертному кріслі, а міг би показати всім свої навички та вміння і очолити будь-який український клуб.

"Візьми і покажи нам, лохам, результат. П*****и з боку дуже легко", — заявив Кополовець.

Леоненко відреагував на відповідну критику, зазначивши, що нічого не збирається доводити Кополовцю, адже "Михайло — футболіст, якого ніхто не знає".

"Я хочу, щоб хлопці в футбол грали, а не за гомілковостопом ганялися. Що у мене ще може бути з футболістом, якого ніхто не знає", — розповів Леоненко в ефірі "Великого футболу".

Відзначимо, раніше в ефірі Леоненко, обговорюючи пенальті в матчі "Рух" — "Динамо" (0:2), заявив, що "Такого, як Кополовця, не можна підпускати до стадіону", натякаючи на те, що Михайло грав досить грубо під час своєї кар’єри футболіста.

Кополовець завершив кар’єру в 2021 році в ФК "Минай", а Леоненко — в 2002 році в "Закарпатті".

Михайло прославився також тим, що його інтерв’ю стало мемом:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Рустам Худжамов назвав ситуацію між Олександром Петраковим та Русланом Маліновським патовою.