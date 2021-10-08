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Зинченки впервые засветили лицо первенца: ее фото точно вызовет у вас умиление

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Семья Зинченко Новость обновлена 08 октября 2021, 17:50
Семья Зинченко

Счастью молодых родителей нет предела.

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, который получил травму и не сыграет за национальную команду в октябре, вместе с супругой Владой Седан опубликовали совместные фото с дочерью Евой.

Александр разместил фото с малышкой на своей страничке в Instagram.

Зинченко вместе с дочерью, которая появилась на свет в августе 2021 года, смотрели футбол, правда, маленькая Ева заснула во время полуфинала Лиги наций УЕФА Бельгия — Франция (2:3).

"Лучшее время для футбола", — подписал фото Александр.

Влада также решила умилить подписчиков, показав совместное фото с дочерью у себя в Instagram.

"Мини-копия Зинченко", — пошутила супруга футболиста.

Напомним, о романе Александра с известной журналисткой стало известно после того, как футболист поцеловал девушку во время интервью после игры с Сербией (5:0).

Зинченко сделал предложение Седан на стадионе.

Затем пара узаконила отношения. Торжественная церемония состоялась в Киеве 24 августа 2020 года.

А 1-го августа на свет появилась Ева Зинченко. Александр устроил жене и дочери невероятный прием дома.

"Телеграф" напоминает, что Влада Седан мгновенно пришла в форму и показала плоских животик спустя 10 дней после родов.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #ФК Манчестер Сити #Александр Зинченко #Влада Седан
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