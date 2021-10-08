Зінченки вперше засвітили лице первістка: її фото точно розчулить вас
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Щастю молодих батьків немає меж.
Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко, який отримав травму і не зіграє за національну команду в жовтні, разом з дружиною Владою Седан опублікували спільні фото з дочкою Євою.
Олександр розмістив фото з малятком на своїй сторінці в Instagram.
Зінченко разом з дочкою, яка з’явилася на світ в серпні 2021 року, дивилися футбол, правда, маленька Єва заснула під час півфіналу Ліги націй УЄФА Бельгія — Франція (2:3).
"Найкращий час для футболу", — підписав фото Олександр.
Влада також вирішила розчулити підписників, показавши спільне фото з дочкою у себе в Instagram.
"Міні-копія Зінченка", — пожартувала дружина футболіста.
Нагадаємо, про роман Олександра з відомою журналісткою стало відомо після того, як футболіст поцілував дівчину під час інтерв’ю після гри з Сербією (5:0).
Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні.
Потім пара узаконила відносини. Урочиста церемонія відбулася в Києві 24 серпня 2020 року.
А 1-го серпня на світ з’явилася Єва Зінченко. Олександр влаштував дружині і дочці неймовірний прийом у будинку.
"Телеграф" нагадує, що Влада Седан миттєво прийшла в форму і показала плоский животик через 10 днів після пологів.
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