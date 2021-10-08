Зінченки вперше засвітили лице первістка: її фото точно розчулить вас

Щастю молодих батьків немає меж.

Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко, який отримав травму і не зіграє за національну команду в жовтні, разом з дружиною Владою Седан опублікували спільні фото з дочкою Євою.

Олександр розмістив фото з малятком на своїй сторінці в Instagram.

Зінченко разом з дочкою, яка з’явилася на світ в серпні 2021 року, дивилися футбол, правда, маленька Єва заснула під час півфіналу Ліги націй УЄФА Бельгія — Франція (2:3).

"Найкращий час для футболу", — підписав фото Олександр.

Влада також вирішила розчулити підписників, показавши спільне фото з дочкою у себе в Instagram.

"Міні-копія Зінченка", — пожартувала дружина футболіста.

Нагадаємо, про роман Олександра з відомою журналісткою стало відомо після того, як футболіст поцілував дівчину під час інтерв’ю після гри з Сербією (5:0).

Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні.

Потім пара узаконила відносини. Урочиста церемонія відбулася в Києві 24 серпня 2020 року.

А 1-го серпня на світ з’явилася Єва Зінченко. Олександр влаштував дружині і дочці неймовірний прийом у будинку.

"Телеграф" нагадує, що Влада Седан миттєво прийшла в форму і показала плоский животик через 10 днів після пологів.