Укр

Пятов получил поджопник на тренировке сборной Украины (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрей Пятов получил поджопник от Николая Матвиенко Новость обновлена 09 октября 2021, 12:01
Андрей Пятов получил поджопник от Николая Матвиенко

В сборной Украине царит дружественная атмосфера.

Национальная команда продолжает подготовку к матчу квалификации на чемпионат мира-2022 против Финляндии. На очередной тренировке "Желто-синих" вратарь "Шахтера" Андрей Пятов, который недавно угодил в скандал из-за инцидента с капитаном "Динамо" в подтрибунном помещении, проиграл спор партнеру по команде Николаю Матвиенко и получил за это поджопник.

Соответствующее видео опубликована на YouTube-канале УАФ.

Футболисты сборной Украины играли в удержания мяча. Полевой футболист лучше справился с задачей и выиграл спор. В итоге Пятов получил поджопник, правда, Матвиенко лишь обозначил удар, и киперу было совсем не больно.

Матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября, на "Олимпийском" стадионе в Хельсинки, начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. Накануне игры исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков побывал на пресс-конференции, однако отвечал на вопросы максимально сжато, что вызвало немало критики в адрес наставника "Желто-синих". К слову, коуч уже определился с составом на игру с финнами.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Андрей Пятов #Сборная Финляндии #Николай Матвиенко
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