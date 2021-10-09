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Пятов отримав підсрачник на тренуванні збірної України (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
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Андрій Пятов отримав поджопнік від Миколи Матвієнко Новина оновлена 09 жовтня 2021, 12:01
Андрій Пятов отримав поджопнік від Миколи Матвієнко

У збірній Україні панує дружня атмосфера.

Національна команда продовжує підготовку до матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії. На черговому тренуванні "Жовто-синіх" воротар "Шахтаря" Андрій Пятов, який недавно потрапив в скандал через інцидент з капітаном "Динамо" в підтрибунному приміщенні, програв спір партнеру по команді Миколі Матвієнку і отримав за це підсрачник.

Відповідне відео опублікована на YouTube-каналі УАФ.

Футболісти збірної України грали в утримання м’яча. Польовий футболіст краще впорався із завданням і виграв суперечку. В результаті Пятов отримав підсрачник, правда, Матвієнко лише позначив удар, і кіперу було зовсім не боляче.

Матч Фінляндія — Україна відбудеться в суботу, 9 жовтня, на "Олімпійському" стадіоні в Гельсінкі, початок поєдинку — о 19:00 за київським часом. Напередодні гри виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков побував на прес-конференції, однак відповідав на питання максимально стисло, що викликало чимало критики на адресу наставника "Жовто-синіх". До слова, коуч вже визначився зі складом на гру з фінами.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Андрій Пятов #Збірна Фінляндії #Микола Матвієнко
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