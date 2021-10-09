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Петраков викинув з заявки на гру з фінами одного футболіста

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Петраков Новина оновлена 09 жовтня 2021, 11:32
Олександр Петраков

Став відомий склад збірної України на матч з Фінляндією.

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков, який, схоже, образився на пресу, оголосив фінальну заявку національної команди на гостьовий поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Лише дебютант збірної України Олександр Пихальонок не потрапив у фінальну заявку "Жовто-синіх" на найближчу гру. Півзахисник "Дніпра-1" був вперше викликаний в національну команду на ігри з Фінляндією і Боснією і Герцеговиною (12.10.2021).

Фінальна заявка збірної України на матч з Фінляндією

Склад збірної України на гру з Фінляндією
Склад збірної України на гру з Фінляндією
Олександр Пихальонок
Олександр Пихальонок

Додамо, що матч Фінляндія — Україна відбудеться в Гельсінкі 9 жовтня, початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цю гру в прямому ефірі в Україні, а також розповідав про прогноз букмекерів на цю зустріч.

Нагадаємо, півзахисник "Аталанти" і один з кращих українських футболістів Руслан Маліновський за рішенням Петракова не був викликаний в збірну. На прес-конференції перед грою з фінами тренер відмовився відповідати на питання про хавбека.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Фінляндії #Відбір на ЧС-2022
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