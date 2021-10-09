Степаненко назвал сборные Украины и Финляндии командами одного уровня

В сборной Украины знают силу соперника.

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко перед важнейшим матчем сборной Украины, ситуация в которой вызывает немало вопросов после пресс-конференции исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова, с Финляндией рассказал, что думает о ближайшей игре.

Свой комментарий Степаненко дал каналам Футбол 1/2/3.

Тарас считает, что Финляндия и Украина — команды одного уровня, а скандинавские страны серьезно прибавили в уровне благодаря детскому спорту, который дарит этим сборным уйму талантов. Степаненко отметил, что финны за три года совершили большой скачок в уровне игры, добавив в индивидуальном мастерстве и командой тактике. Полузащитник также заявил, что для достижения необходимого результата нашим игрокам нужно быть максимально сконцентрированными на протяжении всей игры.

"Финляндии и Украина — на данный момент команды одного уровня", — уверен хавбек "Шахтера".

Матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября, на Олимпийском стадионе в Хельсинки. За ходом встречи можно следить онлайн по ТВ, а букмекеры считают "Желто-синих" фаворитами противостояния.