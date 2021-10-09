Степаненко назвав збірні України та Фінляндії командами одного рівня

У збірної України знають силу суперника.

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Тарас Степаненко перед найважливішим матчем збірної України, ситуація в якій викликає чимало запитань після прес-конференції виконувача обов’язків головного тренера Олександра Петракова, з Фінляндією розповів, що думає про найближчу гру.

Свій коментар Степаненко дав каналам Футбол 1/2/3.

Тарас вважає, що Фінляндія і Україна — команди одного рівня, а скандинавські країни серйозно додали завдяки дитячому спорту, який дарує цим збірним безліч талантів. Степаненко зазначив, що фіни за три роки зробили великий стрибок у рівні гри, додавши в індивідуальній майстерності і командній тактиці. Півзахисник також заявив, що для досягнення необхідного результату нашим гравцям потрібно бути максимально сконцентрованими протягом всієї гри.

"Фінляндії та України — на даний момент команди одного рівня", — впевнений хавбек "Шахтаря".

Матч Фінляндія — Україна відбудеться в суботу, 9 жовтня, на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. За ходом зустрічі можна стежити онлайн по ТБ, а букмекери вважають "Жовто-синіх" фаворитами протистояння.