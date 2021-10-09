Сборная Украины пропустила курьезный гол в матче с Финляндией (видео)

Футбольная фортуна улыбнулась финнам.

Сборная Украины, которая вышла вперед в матче квалификации на чемпионат мира-2022 с Финляндией благодаря невероятному выстрелу в исполнении Андрея Ярмоленко, пропустила курьезный гол.

На 29-й минуте встречи хозяевам удалось сравнять счет после массированной позиционной атаки. Андрей Пятов справился с ударом головой в исполнении Йоэля Похьянпало, однако отбил круглого перед собой. Николай Матвиенко, казалось, все делал правильно, выбивая мяч, но попал в Теему Пукки, от которого "снаряд" угодил в ворота.

Видео курьезного мяча Пукки:

"Телеграф" напоминает, что матч Финляндия — Украина проходит в Хельсинки на "Олимпиястадионе". Для нашей команды эта игра носит ключевой характер в борьбе за второе место в группе D, где также выступают Франция, Казахстан и Босния и Герцеговина. К слову, последние провели между собой поединок в Нур-Султане, где победу одержали боснийцы (0:2). У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале на пресс-коференции перед игрой Финляндия — Украина.