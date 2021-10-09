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Збірна України пропустила курйозний гол у матчі з Фінляндією (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
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Теему Пуккі зрівнює рахунок у матчі з Україною Новина оновлена 09 жовтня 2021, 19:52
Теему Пуккі зрівнює рахунок у матчі з Україною

Футбольна фортуна посміхнулася фінам.

Збірна України, яка вийшла вперед в матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 з Фінляндією завдяки неймовірному пострілу у виконанні Андрія Ярмоленка, пропустила курйозний гол.

На 29-й хвилині зустрічі господарям вдалося зрівняти рахунок після масованої позиційної атаки. Андрій Пятов впорався з ударом головою у виконанні Йоела Погʼянпало, однак відбив круглого перед собою. Микола Матвієнко, здавалося, все робив правильно, вибиваючи м’яч, але потрапив в Теему Пуккі, від якого "снардя" влучив у ворота.

Відео курйозного м’яча Пуккі:

"Телеграф" нагадує, що матч Фінляндія — Україна проходить в Гельсінкі на "Олімпіястадіоні". Для нашої команди ця гра носить ключовий характер в боротьбі за друге місце в групі D, де також виступають Франція, Казахстан і Боснія і Герцеговина. До слова, останні провели між собою поєдинок в Нур-Султані, де перемогу здобули боснійці (0:2). У нас на сайті доступний повний відеоогляд цієї зустрічі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал на прес-коференції перед грою Фінляндія — Україна.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Фінляндії
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