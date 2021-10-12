Укр

"Усик победит корявого Фьюри": Поветкин дал прогноз на супербой украинца (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Поветкин о бое Усик - Фьюри Новость обновлена 12 октября 2021, 14:24
Александр Поветкин о бое Усик - Фьюри

Александр Поветкин пророчит Александру Усику успех в бою с Тайсоном Фьюри.

Известный российский боксер Александр Поветкин, который завершил карьеру после досрочного поражения от Диллиана Уайта, оценил шансы новоиспеченного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика в потенциальном поединке с другим чемпионом в этом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри.

Своим прогнозом "Русский витязь" поделился в комментарии для YouTube-канала "Ушатайка:Спорт-Экспресс".

По мнению Поветкина, Фьюри — очень сложный соперник из-за своих размеров, "корявости" и "неудобности". А вот Усик может похвастаться феноменальной техникой. Россиянин считает, что украинец сможет выбрать такую тактику, которая поможет ему победить британца.

"Технико-тактически Усик лучше. Думаю, Александр сможет построить разные ходы, тактику так, чтобы достойной выступить и победить", — считает Поветкин.

Отметим, Поветкин завершил карьеру после тяжелейшего нокаута в бою с Диллианом Уайтом.

Наибольшую известность в Украине Александр получил после боя с Владимиром Кличко (победа украинца решением судей).

Также россиянин дрался с Энтони Джошуа, уступив тому нокаутом.

"Телеграф" напоминает, что после победы над Деонтеем Уайлдером Фьюри объявил "охоту" за Усиком.

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#Бокс #Александр Поветкин
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