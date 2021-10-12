"Усик победит корявого Фьюри": Поветкин дал прогноз на супербой украинца (видео)
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Александр Поветкин пророчит Александру Усику успех в бою с Тайсоном Фьюри.
Известный российский боксер Александр Поветкин, который завершил карьеру после досрочного поражения от Диллиана Уайта, оценил шансы новоиспеченного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика в потенциальном поединке с другим чемпионом в этом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри.
Своим прогнозом "Русский витязь" поделился в комментарии для YouTube-канала "Ушатайка:Спорт-Экспресс".
По мнению Поветкина, Фьюри — очень сложный соперник из-за своих размеров, "корявости" и "неудобности". А вот Усик может похвастаться феноменальной техникой. Россиянин считает, что украинец сможет выбрать такую тактику, которая поможет ему победить британца.
"Технико-тактически Усик лучше. Думаю, Александр сможет построить разные ходы, тактику так, чтобы достойной выступить и победить", — считает Поветкин.
Отметим, Поветкин завершил карьеру после тяжелейшего нокаута в бою с Диллианом Уайтом.
Наибольшую известность в Украине Александр получил после боя с Владимиром Кличко (победа украинца решением судей).
Также россиянин дрался с Энтони Джошуа, уступив тому нокаутом.
"Телеграф" напоминает, что после победы над Деонтеем Уайлдером Фьюри объявил "охоту" за Усиком.
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