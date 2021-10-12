"Усик переможе корявого Ф’юрі": Повєткін дав прогноз на супербій українця (відео)

Олександр Повєткін пророкує Олександру Усику успіх в бою з Тайсоном Ф’юрі.

Відомий російський боксер Олександр Повєткін, який завершив кар’єру після дострокової поразки від Ділліана Уайта, оцінив шанси новоспеченого чемпіона світу в суперважкій вазі українця Олександра Усика в потенційному поєдинку з іншим чемпіоном в цьому дивізіоні британцем Тайсоном Ф’юрі.

Своїм прогнозом "Руський витязь" поділився в коментарі для YouTube-каналу "Ушатайка: Спорт-Експрес".

На думку Повєткіна, Ф’юрі — дуже складний суперник через свої розміри, "кострубатість" і "незручність". А ось Усик може похвалитися феноменальною технікою. Росіянин вважає, що українець зможе вибрати таку тактику, яка допоможе йому перемогти британця.

"Техніко-тактично Усик краще. Думаю, Олександр зможе побудувати різні ходи, тактику так, щоб гідно виступити і перемогти", — вважає Повєткін.

Відзначимо, Повєткін завершив кар’єру після важкого нокауту в бою з Ділліаном Уайтом.

Найбільшу популярність в Україні Олександр отримав після бою з Володимиром Кличком (перемога українця рішенням суддів).

Також росіянин бився з Ентоні Джошуа, поступившись тому нокаутом.

"Телеграф" нагадує, що після перемоги над Деонтеєм Уайлдером Ф’юрі оголосив "полювання" за Усиком.