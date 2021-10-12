Сборная Украины просела во втором тайме и пропустила обидный гол от боснийцев (видео)

Сборная Боснии и Герцеговины шокировала украинцев во втором тайме.

Во вторник, 12 октября, сборная Украины, которая в своей последней игре переиграла финнов (1:2), принимала команду Боснии и Герцеговины. Под занавес поединка боснийцы сравняли счет.

На 77-й минуте поединка центральный защитник гостей Анел Ахмедходжич ударом с лету в касание с острого угла поразил дальний угол ворот Андрея Пятова. Это взятие ворот поставило в ступор украинцев, которые, похоже, уже праздновали успех.

Видео гола Ахмедходжича:

Отметим, в следующем туре "Желто-синие" вновь сыграют с боснийцам, но на этот раз в гостях. Матч Босния Герцеговина — Украина состоится 16 ноября в городе Зеница на стадионе "Билино Поле".

"Телеграф" напоминает, что счет в этой игре открыл Андрей Ярмоленко, который воспользовался шикарной передачей Виктора Цыганкова. В итоге встреча завершилась со счетом 1:1, что поставило нашу команду в не лучшее положение перед последней игрой отбора. Примечательно, что наша команда не проигрывает во Львове вот уже 20 игр подряд, сыграв в этом городе двадцать матчей.