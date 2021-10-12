Збірна України просіла в другому таймі і пропустила прикрий гол від боснійців (відео)

Збірна Боснії і Герцеговини шокувала українців у другому таймі.

У вівторок, 12 жовтня, збірна України, яка у своїй останній грі переграла фінів (1:2), приймала команду Боснії та Герцеговини. Під завісу поєдинку боснійці зрівняли рахунок.

На 77-й хвилині поєдинку центральний захисник гостей Анел Ахмедходжич ударом з льоту в дотик з гострого кута поцілив у дальній кут воріт Андрія Пятова. Це взяття воріт поставило в ступор українців, які, схоже, вже святкували успіх.

Відео голу Ахмедходжича:

Відзначимо, в наступному турі "Жовто-сині" знову зіграють з боснійцями, але на цей раз в гостях. Матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 16 листопада в місті Зениця на стадіоні Bilino Polje.

"Телеграф" нагадує, що рахунок в цій грі відкрив Андрій Ярмоленко, який скористався шикарною передачею Віктора Циганкова. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 1:1, що поставило нашу команду в не найкраще становище перед останньою грою відбору. Примітно, що наша команда не програє у Львові ось уже 20 ігор поспіль, зігравши в цьому місті двадцять матчів.