Укр

"Если не хочешь отбирать, будешь сидеть": футболист сборной рассказал о методах работы Петракова (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Артем Радченко и Александр Петраков Новость обновлена 14 октября 2021, 18:28
Артем Радченко и Александр Петраков

Александр Петраков - авторитарный тренер.

Бывший форвард юношеской сборной Украины, а ныне игрок второлиговой "Перемоги" Артем Радченко рассказал о методах воспитания исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова, который угодил в скандал из-за ситуации с Русланом Малиновским.

Об этом футболист поведал в интервью SportArena.

Радченко попал в команду к Петракову в 15 лет. По словам Артема, при этом специалисте молодые игроки выходили не в футбол играть, а "бороться, делать подкаты" и за счет этого добивались результата. Кроме того, Радченко рассказал одну историю, которая раскрывает характер Петракова. Перед матчем с Англией тренер, настраивая игроков, говорил только про оборону, хотя "Желто-синим" нужна была только победа. Радченко спросил наставника: "А что делать в атаке?" и получил ответ от коуча: "Если не хочешь отбирать, значит, будешь сидеть". В итоге тогда сборная Украины добыла победу со счетом 1:0, а Радченко вышел на поле только во втором тайме.

Отметим, Радченко не сумел оправдать на него возложенные авансы и после "Металлиста" его карьера пошла на спад.

"Телеграф" напоминает, что при Петракове команда приблизилась к провалу в отборе на ЧМ-2022. В последнем матче "Желто-синие" сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно для выхода нашей команды в следующий раунд квалификации на Мундиаль.

Теги:
#Футбол #Александр Петраков #Артем Радченко
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