"Якщо не хочеш відбирати, будеш сидіти": футболіст збірної розповів про методи роботи Петракова (відео)

Олександр Петраков — авторитарний тренер.

Колишній форвард юнацької збірної України, а нині гравець друголігової "Перемоги" Артем Радченко розповів про методи виховання виконуючого обов’язки головного тренера збірної України Олександра Петракова, який потрапив в скандал через ситуацію з Русланом Маліновським.

Про це футболіст розповів в інтерв’ю SportArena.

Радченко потрапив в команду до Петракова в 15 років. За словами Артема, при цьому фахівцеві молоді гравці виходили не в футбол грати, а "боротися, робити підкати" і за рахунок цього домагалися результату. Крім того, Радченко розповів одну історію, яка розкриває характер Петракова. Перед матчем з Англією тренер, налаштовуючи гравців, говорив тільки про оборону, хоча "Жовто-синім" потрібна була тільки перемога. Радченко запитав наставника: "А що робити в атаці?" і отримав відповідь від коуча: "Якщо не хочеш відбирати, значить, будеш сидіти". У підсумку тоді збірна України здобула перемогу з рахунком 1:0, а Радченко вийшов на поле тільки у другому таймі.

Відзначимо, Радченко не зміг виправдати на покладені на нього аванси і після "Металіста" його кар’єра пішла на спад.

"Телеграф" нагадує, що при Петракові команда наблизилася до провалу у відборі на ЧС-2022. В останньому матчі "Жовто-сині" зіграли внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1). Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно для виходу нашої збірної в наступний раунд кваліфікації на Мундіаль.