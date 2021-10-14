Укр

"Я тебя не уважаю": появилось новое видео с битвы Фьюри и Уайлдера

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Фьюри - Уайлдер Новость обновлена 14 октября 2021, 20:39
Фьюри - Уайлдер

Трилогия Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера завершена, однако страсти еще не улеглись.

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри, который в октябре 2021 года нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и победно завершил трилогию, хотел выразить уважение сопернику после боя, однако избитый "Бронзовый бомбардировщик" ответил совсем по другому.

Соответствующее видео опубликовано на страничке промоутерской компании Top Rank.

На кадрах видно, как Фьюри после победы подходит в угол Уайлдера, который только-только пришел в себя после тяжелейшего нокаута. Тайсон хотел узнать о состоянии дел американца и выразил тому "респект", однако в ответ "Бронзовый бомбардировщик" лишь повторял: "Я тебя не уважаю". Добавим, что британец сразу же после поединка пожаловался на Деонтея из-за этого.

Напомним, Тайсон в поединке с Уайлдером защитил пояс WBC. Другими основными титулами в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик, который в сентябре 2021 года сенсационно победил Энтони Джошуа. Организовать бой Фьюри — Усик на данный момент маловероятно, ведь AJ активировал опцию реванша, а украинец обещал дать второй бой Энтони незамедлительно.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер
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