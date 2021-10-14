"Я тебе не поважаю": з’явилося нове відео з битви Ф’юрі і Вайлдера

Трилогія Тайсона Ф’юрі і Деонтея Вайлдера завершена, однак пристрасті ще не вляглися.

Британський боксер-суперваговик Тайсон Ф’юрі, який в жовтні 2021 року нокаутував американця Деонтея Вайлдера і переможно завершив трилогію, хотів висловити повагу супернику після бою, проте побитий "Бронзовий бомбардувальник" відповів зовсім по іншому.

Відповідне відео опубліковано на сторінці промоутерської компанії Top Rank.

На кадрах видно, як Ф’юрі після перемоги підходить в кут Вайлдера, який тільки-тільки прийшов до тями після важкого нокауту. Тайсон хотів дізнатися про стан справ американця і висловив тому "респект", проте у відповідь "Бронзовий бомбардувальник" лише повторював: "Я тебе не поважаю". Додамо, що британець відразу ж після поєдинку поскаржився на Деонтея через це.

Нагадаємо, Тайсон в поєдинку з Вайлдером захистив пояс WBC. Іншими основними титулами в суперважкій вазі володіє українець Олександр Усик, який у вересні 2021 року сенсаційно переміг Ентоні Джошуа. Організувати бій Ф’юрі — Усик на даний момент малоймовірно, адже AJ активував опцію реваншу, а українець обіцяв дати другий бій Ентоні негайно.