Укр

Украинская призерша Олимпиады в Токио разделась для фотосессии, но про медаль не забыла

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Анжелика Терлюга Новость обновлена 16 октября 2021, 20:14
Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга весело проводит время.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпийских играх в Токио выиграла серебряную медаль, снялась в откровенной фотосессии.

Соответствующими снимками 29-летняя спортсменка поделилась на своей страничке в Instagram.

Каратистка для фотосессии выбрала откровенное черное боди, а главным аксессуаром выступила главная медаль в карьере спортсменки — олимпийское "серебро".

"Прежде всего, будьте героями своей жизни, а не жертвами. Успех в ваших мыслях, просто встаньте на правильный путь…На своем примере я всегда стараюсь показать вам, что это действительно работает", — подписала снимки Терлюга.

Анжелика Терлюга снялась в откровенной фотосессии
Анжелика Терлюга снялась в откровенной фотосессии
Анжелика Терлюга на откровенной фотосессии не забыла о главном - олимпийской медали
Анжелика Терлюга на откровенной фотосессии не забыла о главном - олимпийской медали

Подписчики были в восторге от образа Терлюги и засыпали ее комплиментами: "Огонь", "Красотка", "Чемпионка".

"Телеграф" напоминает, что 2021 год был насыщенными для Анжелики. Она не только выиграла олимпийскую медаль в дисциплине кумите в весовой категории до 55 кг, но и вышла замуж за тренера по карате Владимира Зарецкого. После свадьбы пара отправилась в романтическое путешествие на Мальдивы.

Теги:
#Олимпийские игры #Карате #Токио-2020 #Анжелика Терлюга
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