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Українська призерка Олімпіади в Токіо роздяглася для фотосесії, але про медаль не забула

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Анжеліка Терлюга Новина оновлена 16 жовтня 2021, 20:14
Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга весело проводить час.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка на Олімпійських іграх в Токіо виграла срібну медаль, знялася у відвертій фотосесії.

Відповідними знімками 29-річна спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Каратистка для фотосесії вибрала відверте чорне боді, а головним аксесуаром виступила головна медаль в кар’єрі спортсменки — олімпійське "срібло".

"Перш за все, будьте героями свого життя, а не жертвами. Успіх в ваших думках, просто встаньте на правильний шлях…На своєму прикладі я завжди намагаюся показати вам, що це дійсно працює", — підписала знімки Терлюга.

Анжеліка Терлюга знялася у відвертій фотосесії
Анжеліка Терлюга знялася у відвертій фотосесії
Анжеліка Терлюга на відвертій фотосесії не забула про головне — олімпійську медаль
Анжеліка Терлюга на відвертій фотосесії не забула про головне — олімпійську медаль

Підписники були в захваті від образу Терлюги і засипали її компліментами: "Вогонь", "Красуня", "Чемпіонка".

"Телеграф" нагадує, що 2021 рік був насиченими для Анжеліки. Вона не тільки виграла олімпійську медаль в дисципліні куміте у ваговій категорії до 55 кг, а й вийшла заміж за тренера з карате Володимира Зарецького. Після весілля пара відправилася в романтичну подорож на Мальдіви.

Теги:
#Олімпійські ігри #Карате #Токіо-2020 #Анжеліка Терлюга
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