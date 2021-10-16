Українська призерка Олімпіади в Токіо роздяглася для фотосесії, але про медаль не забула
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Анжеліка Терлюга весело проводить час.
Українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка на Олімпійських іграх в Токіо виграла срібну медаль, знялася у відвертій фотосесії.
Відповідними знімками 29-річна спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Каратистка для фотосесії вибрала відверте чорне боді, а головним аксесуаром виступила головна медаль в кар’єрі спортсменки — олімпійське "срібло".
"Перш за все, будьте героями свого життя, а не жертвами. Успіх в ваших думках, просто встаньте на правильний шлях…На своєму прикладі я завжди намагаюся показати вам, що це дійсно працює", — підписала знімки Терлюга.
Підписники були в захваті від образу Терлюги і засипали її компліментами: "Вогонь", "Красуня", "Чемпіонка".
"Телеграф" нагадує, що 2021 рік був насиченими для Анжеліки. Вона не тільки виграла олімпійську медаль в дисципліні куміте у ваговій категорії до 55 кг, а й вийшла заміж за тренера з карате Володимира Зарецького. Після весілля пара відправилася в романтичну подорож на Мальдіви.
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