Українська призерка Олімпіади в Токіо роздяглася для фотосесії, але про медаль не забула

Анжеліка Терлюга весело проводить час.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка на Олімпійських іграх в Токіо виграла срібну медаль, знялася у відвертій фотосесії.

Відповідними знімками 29-річна спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Каратистка для фотосесії вибрала відверте чорне боді, а головним аксесуаром виступила головна медаль в кар’єрі спортсменки — олімпійське "срібло".

"Перш за все, будьте героями свого життя, а не жертвами. Успіх в ваших думках, просто встаньте на правильний шлях…На своєму прикладі я завжди намагаюся показати вам, що це дійсно працює", — підписала знімки Терлюга.

Анжеліка Терлюга знялася у відвертій фотосесії

Анжеліка Терлюга на відвертій фотосесії не забула про головне — олімпійську медаль

Підписники були в захваті від образу Терлюги і засипали її компліментами: "Вогонь", "Красуня", "Чемпіонка".

"Телеграф" нагадує, що 2021 рік був насиченими для Анжеліки. Вона не тільки виграла олімпійську медаль в дисципліні куміте у ваговій категорії до 55 кг, а й вийшла заміж за тренера з карате Володимира Зарецького. Після весілля пара відправилася в романтичну подорож на Мальдіви.