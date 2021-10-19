Бразилец "Реала" разорвал оборону "Шахтера": видео феноменального соло гола

"Реал" довел счет до разгромного.

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор, который поразил ворота "Шахтера" во втором тайме матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22, оформил дубль в этой игре.

На 56-й минуте встречи бразильский вингер взял инициативу в свои руки, проник в чужую штрафную и с помощью обманных движений оставил в дураках сразу нескольких защитников "Горняков", а затем с близкого расстояния поразил ворота Анатолия Трубина пушечным ударом под перекладину — получилось ну очень красиво. Это взятие ворот наверняка будет претендовать на титул "гол тура".

Видео второго гола Винисиуса:

Этот гол фактически похоронил надежды "Горняков" на очки, а затем деморализованные футболисты "Шахтера" пропустили еще дважды. Сначала Родриго довел счет до неприличного, а затем Карим Бензема поставил окончательную точку в поединке — 0:5! Посмотреть полный видеообзор этой игры можно у нас на сайте. В следующем туре дончане вновь сыграют против "Реала". Этот поединок состоится 3 ноября.

Напомним, 19 октября юношеская команда "Шахтера" сумела переиграть "Реал", дважды отыгравшись по ходу игры.