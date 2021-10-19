Бразилець "Реала" розірвав оборону "Шахтаря": відео феноменального соло голу

"Реал" довів рахунок до розгромного.

Вінгер "Реала" Вінісіус Жуніор, який вразив ворота "Шахтаря" у другому таймі матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22, оформив дубль у цій грі.

На 56-й хвилині зустрічі бразильський вінгер взяв ініціативу в свої руки, проник в чужу штрафну і за допомогою обманних рухів пошив у дурні відразу декількох захисників "Гірників", а потім з близької відстані вразив ворота Анатолія Трубіна гарматним ударом під перекладину — вийшло ну дуже красиво. Це взяття воріт, напевно, претендуватиме на титул "гол туру".

Відео другого голу Вінісіуса:

Цей гол фактично поховав надії "Гірників" на очки, а потім деморалізовані футболісти "Шахтаря" пропустили ще двічі. Спочатку Родріго довів рахунок до непристойного, а потім Карім Бензема поставив остаточну крапку в поєдинку — 0:5! Подивитися повний відеоогляд цієї гри можна у нас на сайті. У наступному турі донеччани знову зіграють проти "Реала". Цей поєдинок відбудеться 3 листопада.

Нагадаємо, 19 жовтня юнацька команда "Шахтаря" зуміла переграти "Реал", двічі відігравшись по ходу гри.