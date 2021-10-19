Рус

Бразилець "Реала" розірвав оборону "Шахтаря": відео феноменального соло голу

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
95
Вінісіус Жуніор Новина оновлена 20 жовтня 2021, 00:41
Вінісіус Жуніор

"Реал" довів рахунок до розгромного.

Вінгер "Реала" Вінісіус Жуніор, який вразив ворота "Шахтаря" у другому таймі матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22, оформив дубль у цій грі.

На 56-й хвилині зустрічі бразильський вінгер взяв ініціативу в свої руки, проник в чужу штрафну і за допомогою обманних рухів пошив у дурні відразу декількох захисників "Гірників", а потім з близької відстані вразив ворота Анатолія Трубіна гарматним ударом під перекладину — вийшло ну дуже красиво. Це взяття воріт, напевно, претендуватиме на титул "гол туру".

Відео другого голу Вінісіуса:

Цей гол фактично поховав надії "Гірників" на очки, а потім деморалізовані футболісти "Шахтаря" пропустили ще двічі. Спочатку Родріго довів рахунок до непристойного, а потім Карім Бензема поставив остаточну крапку в поєдинку — 0:5! Подивитися повний відеоогляд цієї гри можна у нас на сайті. У наступному турі донеччани знову зіграють проти "Реала". Цей поєдинок відбудеться 3 листопада.

Нагадаємо, 19 жовтня юнацька команда "Шахтаря" зуміла переграти "Реал", двічі відігравшись по ходу гри.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Реал #Ліга чемпіонів #Вінісіус Жуніор
Головні події дня
Україна
Підсумки дня 19 жовтня: рекорд смертності від COVID-19, відставка міністра екології
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні події дня
Підсумки дня 19 жовтня: рекорд смертності від COVID-19, відставка міністра екології
Дата публікації
Категорія
Сучасні вакцини відрізняються дуже високою ефективністю
Якщо вакцини не захищають, чи є сенс робити щеплення?
Дата публікації
Категорія
Ціна на нерухомість буде стабільною
Ринок завмер в очікуванні локдауну: чи вдарить карантин по цінам на нерухомість
Дата публікації
Категорія
Роман Абрамовський
Міністр Абрамовський подав у відставку — інформація "Телеграфа" підтвердилася
Дата публікації
Категорія
Україна і країни НАТО неухильно зближуються, що не може не дратувати Кремль
Україна, НАТО і Росія: йде багатостороння, багатоходова гра