"Динамовский" автобус не устоял: Пике открыл счет в матче против киевлян (видео)

Каталонцы повели в счете.

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике открыл счет в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Динамо".

На 36-й минуте оборона киевлян дрогнула. После очередного навеса капитан "Барселоны" замкнул навес партнера — Георгий Бущан спасти команду не сумел.

Видео гола Пике:

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Ранее "Телеграф" сообщал, что юношеская команда "Динамо" сыграла с одногодками из "Барселоны" вничью.