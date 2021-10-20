"Динамовский" автобус не устоял: Пике открыл счет в матче против киевлян (видео)
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Каталонцы повели в счете.
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике открыл счет в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Динамо".
На 36-й минуте оборона киевлян дрогнула. После очередного навеса капитан "Барселоны" замкнул навес партнера — Георгий Бущан спасти команду не сумел.
Видео гола Пике:
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Ранее "Телеграф" сообщал, что юношеская команда "Динамо" сыграла с одногодками из "Барселоны" вничью.
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