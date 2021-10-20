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"Динамівський" автобус не встояв: Піке відкрив рахунок в матчі проти киян (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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ФК "Барселона" Новина оновлена 20 жовтня 2021, 20:54
ФК "Барселона"

Каталонці повели в рахунку.

Центральний захисник "Барселони" Жерар Піке відкрив рахунок в матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти "Динамо", яке днями розгромило "Львів" (1:4) в чемпіонаті України.

На 36-й хвилині оборона киян не витримала. Після чергового навісу капітан "Барселони" ногою з близької відстані замкнув навіс Жорді АльбиГеоргій Бущан врятувати команду не зумів. Додамо, що "динамівці" завдали лише два удари в першому таймі. У першому випадку по воротах бив Віктор Циганков, а заблокував постріл все той же Піке. Ще один удар на рахунку Карлоса Де Пени, постріл якого також був блокований іспанським центрбеком.

Відео голу Піке:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що юнацька команда "Динамо" зіграла з однолітками з "Барселони" внічию (0:0).

"Телеграф" нагадує, що в грі зі "Львовом" між головним тренером "Динамо" Мірчею Луческу і форвардом команди Владиславом Супрягою виник конфлікт. Румунський тренер замінив гравця ще в першому таймі, а потім заявив, що таким чином він дав нападнику "життєвий урок".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Барселона #Ліга чемпіонів
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