"Динамівський" автобус не встояв: Піке відкрив рахунок в матчі проти киян (відео)

Каталонці повели в рахунку.

Центральний захисник "Барселони" Жерар Піке відкрив рахунок в матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти "Динамо", яке днями розгромило "Львів" (1:4) в чемпіонаті України.

На 36-й хвилині оборона киян не витримала. Після чергового навісу капітан "Барселони" ногою з близької відстані замкнув навіс Жорді Альби — Георгій Бущан врятувати команду не зумів. Додамо, що "динамівці" завдали лише два удари в першому таймі. У першому випадку по воротах бив Віктор Циганков, а заблокував постріл все той же Піке. Ще один удар на рахунку Карлоса Де Пени, постріл якого також був блокований іспанським центрбеком.

Відео голу Піке:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що юнацька команда "Динамо" зіграла з однолітками з "Барселони" внічию (0:0).

"Телеграф" нагадує, що в грі зі "Львовом" між головним тренером "Динамо" Мірчею Луческу і форвардом команди Владиславом Супрягою виник конфлікт. Румунський тренер замінив гравця ще в першому таймі, а потім заявив, що таким чином він дав нападнику "життєвий урок".