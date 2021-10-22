Укр

Фиаско "Ромы" и "Тоттенхэма": результаты матчей Лиги конференций 21 октября

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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"Витесс" - "Тоттенхэм" Новость обновлена 22 октября 2021, 01:00
"Витесс" - "Тоттенхэм"

В Лиге конференций прошел большой игровой день.

В четверг, 21 октября, состоялись все матчи 3-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22, в частности луганская "Заря" провела выездной поединок против ЦСКА (София).

Главной сенсацией игрового дня стало поражение "Ромы" Жозе Моуринью, команда которого умудрилась пропустить шесть голов от норвежского "Буде-Глимта". Также проиграл и бывший клуб португальца "Тоттенхэм", потерпевший поражение от нидерландского "Витесса".

Результаты матчей 3-го тура Лиги конференций:

  • ХИК — "Маккаби" Тель-Авив 0:5
  • "Алашкерт" — ЛАСК 0:3
  • "Анортосис" — "Флора" 2:2
  • "Буде-Глимт" — "Рома" 6:1
  • "Витесс" — "Тоттенхэм" 1:0
  • "Карабах" — "Кайрат" Алматы 2:1
  • "Копенгаген" — ПАОК 1:2
  • "Маккаби" Хайфа — "Славия" Прага 1:0
  • "Мура" — "Ренн" 1:2
  • "Фейеноорд" — "Унион" Берлин 3:1
  • "Базель" — "Омония" 3:1
  • "Партизан" — "Гент" 0:1
  • "Слован" Братислава — "Линкольн Ред Импс" 2:0
  • ЦСКА София — "Заря" 0:1
  • ЧФР Клуж — АЗ Алкмар 0:1
  • "Яблонец" — "Раннерс" 2:2

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах всех матчей 3-го тура группового раунда Лиги Европы.

Теги:
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