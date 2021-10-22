Фиаско "Ромы" и "Тоттенхэма": результаты матчей Лиги конференций 21 октября
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В Лиге конференций прошел большой игровой день.
В четверг, 21 октября, состоялись все матчи 3-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22, в частности луганская "Заря" провела выездной поединок против ЦСКА (София).
Главной сенсацией игрового дня стало поражение "Ромы" Жозе Моуринью, команда которого умудрилась пропустить шесть голов от норвежского "Буде-Глимта". Также проиграл и бывший клуб португальца "Тоттенхэм", потерпевший поражение от нидерландского "Витесса".
Результаты матчей 3-го тура Лиги конференций:
- ХИК — "Маккаби" Тель-Авив 0:5
- "Алашкерт" — ЛАСК 0:3
- "Анортосис" — "Флора" 2:2
- "Буде-Глимт" — "Рома" 6:1
- "Витесс" — "Тоттенхэм" 1:0
- "Карабах" — "Кайрат" Алматы 2:1
- "Копенгаген" — ПАОК 1:2
- "Маккаби" Хайфа — "Славия" Прага 1:0
- "Мура" — "Ренн" 1:2
- "Фейеноорд" — "Унион" Берлин 3:1
- "Базель" — "Омония" 3:1
- "Партизан" — "Гент" 0:1
- "Слован" Братислава — "Линкольн Ред Импс" 2:0
- ЦСКА София — "Заря" 0:1
- ЧФР Клуж — АЗ Алкмар 0:1
- "Яблонец" — "Раннерс" 2:2
Ранее "Телеграф" сообщал о результатах всех матчей 3-го тура группового раунда Лиги Европы.
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