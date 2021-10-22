Фиаско "Ромы" и "Тоттенхэма": результаты матчей Лиги конференций 21 октября

В Лиге конференций прошел большой игровой день.

В четверг, 21 октября, состоялись все матчи 3-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22, в частности луганская "Заря" провела выездной поединок против ЦСКА (София).

Главной сенсацией игрового дня стало поражение "Ромы" Жозе Моуринью, команда которого умудрилась пропустить шесть голов от норвежского "Буде-Глимта". Также проиграл и бывший клуб португальца "Тоттенхэм", потерпевший поражение от нидерландского "Витесса".

Результаты матчей 3-го тура Лиги конференций:

ХИК — "Маккаби" Тель-Авив 0:5

0:5 "Алашкерт" — ЛАСК 0:3

0:3 "Анортосис" — "Флора" 2:2

"Буде-Глимт" — "Рома" 6:1

— "Рома" 6:1 " Витесс " — "Тоттенхэм" 1:0

" — "Тоттенхэм" 1:0 " Карабах " — "Кайрат" Алматы 2:1

" — "Кайрат" Алматы 2:1 "Копенгаген" — ПАОК 1:2

1:2 "Маккаби" Хайфа — "Славия" Прага 1:0

— "Славия" Прага 1:0 "Мура" — " Ренн " 1:2

" 1:2 " Фейеноорд " — "Унион" Берлин 3:1

" — "Унион" Берлин 3:1 " Базель " — "Омония" 3:1

" — "Омония" 3:1 "Партизан" — " Гент " 0:1

" 0:1 "Слован" Братислава — "Линкольн Ред Импс" 2:0

ЦСКА София — " Заря " 0:1

" 0:1 ЧФР Клуж — АЗ Алкмар 0:1

0:1 "Яблонец" — "Раннерс" 2:2

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах всех матчей 3-го тура группового раунда Лиги Европы.