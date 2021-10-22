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Фіаско "Роми" і "Тоттенхема": результати матчів Ліги конференцій 21 жовтня

Автор
Михайло Корнілов
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"Вітесс" — "Тоттенхем" Новина оновлена 22 жовтня 2021, 01:00
"Вітесс" — "Тоттенхем"

У Лізі конференцій пройшов великий ігровий день.

У четвер, 21 жовтня, відбулися всі матчі 3-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22, зокрема луганська "Зоря" провела виїзний поєдинок проти ЦСКА (Софія).

Головною сенсацією ігрового дня стала поразка "Роми" Жозе Моурінью, команда якого примудрилася пропустити шість голів від норвезького "Буде-Глімту". Також програв і колишній клуб португальця "Тоттенгем", який зазнав поразки від нідерландського "Вітессу".

Результати матчів 3-го туру Ліги конференцій:

  • ХІК — "Маккабі" Тель-Авів 0:5
  • "Алашкерт" — ЛАСК 0:3
  • "Анортосіс" — "Флора" 2:2
  • "Буде-Глімт" — "Рома" 6:1
  • "Вітесс" — "Тоттенгем" 1:0
  • "Карабах" — "Кайрат" Алмати 2:1
  • "Копенгаген" — ПАОК 1:2
  • "Маккабі" Хайфа — "Славія" Прага 1:0
  • "Мура" — "Ренн" 1:2
  • "Фейеноорд" — "Уніон" Берлін 3:1
  • "Базель" — "Омонія" 3:1
  • "Партизан" — "Гент" 0:1
  • "Слован" Братислава — "Лінкольн Ред Імпс" 2:0
  • ЦСКА Софія — "Зоря" 0:1
  • ЧФР Клуж — АЗ Алкмар 0:1
  • "Яблонець" — "Рандерс" 2:2

Раніше "Телеграф" повідомляв про результати всіх матчів 3-го туру групового раунду Ліги Європи.

Теги:
#Футбол #Ліга конференцій
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