Фіаско "Роми" і "Тоттенхема": результати матчів Ліги конференцій 21 жовтня
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У Лізі конференцій пройшов великий ігровий день.
У четвер, 21 жовтня, відбулися всі матчі 3-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22, зокрема луганська "Зоря" провела виїзний поєдинок проти ЦСКА (Софія).
Головною сенсацією ігрового дня стала поразка "Роми" Жозе Моурінью, команда якого примудрилася пропустити шість голів від норвезького "Буде-Глімту". Також програв і колишній клуб португальця "Тоттенгем", який зазнав поразки від нідерландського "Вітессу".
Результати матчів 3-го туру Ліги конференцій:
- ХІК — "Маккабі" Тель-Авів 0:5
- "Алашкерт" — ЛАСК 0:3
- "Анортосіс" — "Флора" 2:2
- "Буде-Глімт" — "Рома" 6:1
- "Вітесс" — "Тоттенгем" 1:0
- "Карабах" — "Кайрат" Алмати 2:1
- "Копенгаген" — ПАОК 1:2
- "Маккабі" Хайфа — "Славія" Прага 1:0
- "Мура" — "Ренн" 1:2
- "Фейеноорд" — "Уніон" Берлін 3:1
- "Базель" — "Омонія" 3:1
- "Партизан" — "Гент" 0:1
- "Слован" Братислава — "Лінкольн Ред Імпс" 2:0
- ЦСКА Софія — "Зоря" 0:1
- ЧФР Клуж — АЗ Алкмар 0:1
- "Яблонець" — "Рандерс" 2:2
Раніше "Телеграф" повідомляв про результати всіх матчів 3-го туру групового раунду Ліги Європи.
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