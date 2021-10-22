Фіаско "Роми" і "Тоттенхема": результати матчів Ліги конференцій 21 жовтня

У Лізі конференцій пройшов великий ігровий день.

У четвер, 21 жовтня, відбулися всі матчі 3-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22, зокрема луганська "Зоря" провела виїзний поєдинок проти ЦСКА (Софія).

Головною сенсацією ігрового дня стала поразка "Роми" Жозе Моурінью, команда якого примудрилася пропустити шість голів від норвезького "Буде-Глімту". Також програв і колишній клуб португальця "Тоттенгем", який зазнав поразки від нідерландського "Вітессу".

Результати матчів 3-го туру Ліги конференцій:

ХІК — "Маккабі" Тель-Авів 0:5

0:5 "Алашкерт" — ЛАСК 0:3

0:3 "Анортосіс" — "Флора" 2:2

"Буде-Глімт" — "Рома" 6:1

— "Рома" 6:1 "Вітесс" — "Тоттенгем" 1:0

— "Тоттенгем" 1:0 "Карабах" — "Кайрат" Алмати 2:1

— "Кайрат" Алмати 2:1 "Копенгаген" — ПАОК 1:2

1:2 "Маккабі" Хайфа — "Славія" Прага 1:0

— "Славія" Прага 1:0 "Мура" — "Ренн" 1:2

1:2 "Фейеноорд" — "Уніон" Берлін 3:1

— "Уніон" Берлін 3:1 "Базель" — "Омонія" 3:1

— "Омонія" 3:1 "Партизан" — "Гент" 0:1

0:1 "Слован" Братислава — "Лінкольн Ред Імпс" 2:0

ЦСКА Софія — "Зоря" 0:1

0:1 ЧФР Клуж — АЗ Алкмар 0:1

0:1 "Яблонець" — "Рандерс" 2:2

Раніше "Телеграф" повідомляв про результати всіх матчів 3-го туру групового раунду Ліги Європи.