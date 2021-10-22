Вест Хем з Ярмоленком вчинив розгром: результати матчів Ліги Європи 21 жовтня (відео)

В ЛЕ завершилися всі матчі 3-го туру.

У четвер, 21 жовтня, в Лізі Європи УЄФА сезону 2021/22 були зіграні більшість матчів 3-го туру групової стадії.

У центральному поєдинку ігрового дня ПСВ вдома поступився "Монако". Також відзначимо, що українець Андрій Ярмоленко зіграв весь матч за "Вест Хем" і допоміг "Молотобійцям" здобути три очки з "Генком".

Результати та відеоогляди матчів Ліги Європи 3-го туру (оновлюється):

"Бетіс" — "Байєр" 1:1

"Лаціо" — "Марсель" 0:0

"Лудогорець" — "Брага" 0:1

"Мідтьюлланн" — "Црвена Звезда" 1:1

"Рапід" — "Динамо" Загреб 2:1

"Фенербахче" — "Антверпен" 2:2

"Айнтрахт" Ф — "Олімпіакос" 3:1

"Вест Хем" — "Генк" 3:0

"Локомотив" Москва — "Галатасарай" 0:1

"Наполі" — "Легія" 3:0

ПСВ — "Монако" 1:2

"Рейнджерс" — "Брондбю" 2:0

"Спарта" Прага — "Ліон" 3:4

"Штурм" — "Реал Сосьєдад" 0:1

Відзначимо, у вівторок, 19 жовтня, був зіграний матч 3-го туру ЛЄ "Селтік" — "Ференцварош" (2:0).

Нагадаємо, в середу, 20 жовтня московський "Спартак" примудрився програти "Лестеру" (3:4), ведучи в рахунку в два м’ячі. Ця гра також запам’яталася українським уболівальникам емоційною промовою коментатора перед стартовим свистком.

Відзначимо, українські клуби погано провели поєдинки 3-го туру Ліги чемпіонів. "Шахтар" був розбитий "Реалом" (0:5), а "Динамо" безвольно програло каталонській "Барселоні" (1:0) на виїзді.