Вест Хэм с Ярмоленко учинил разгром: результаты матчей Лиги Европы 21 октября (видео)
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В ЛЕ завершились все матчи 3-го тура.
В четверг, 21 октября, в Лиге Европы УЕФА сезона 2021/22 были сыграны большинство матчей 3-го тура групповой стадии.
В центральном поединке игрового дня ПСВ дома уступил "Монако". Также отметим, что украинец Андрей Ярмоленко сыграл весь матч за "Вест Хэм" и помог "Молотобойцам" добыть три очка с "Генком".
Результаты и видеообзоры матчей Лиги Европы 3-го тура (обновляется):
"Бетис" — "Байер" 1:1
"Лацио" — "Марсель" 0:0
"Лудогорец" — "Брага" 0:1
"Мидтьюлланн" — "Црвена Звезда" 1:1
"Рапид" — "Динамо" Загреб 2:1
"Фенербахче" — "Антверпен" 2:2
"Айнтрахт" Ф — "Олимпиакос" 3:1
"Вест Хэм" — "Генк" 3:0
"Локомотив" Москва — "Галатасарай" 0:1
"Наполи" — "Легия" 3:0
ПСВ — "Монако" 1:2
"Рейнджерс" — "Бреннбю" 2:0
"Спарта" Прага — "Лион" 3:4
"Штурм" — "Реал Сосьедад" 0:1
Отметим, во вторник, 19 октября, был сыгран матч 3-го тура ЛЕ "Селтик" — "Ференцварош" (2:0).
Напомним, в среду, 20 октября московский "Спартак" умудрился проиграть "Лестеру" (3:4), ведя в счете в два мяча. Эта игра также запомнилась украинским болельщикам эмоциональной речью комментатора перед стартовым свистком.
Отметим, украинские клубы плохо провели поединки 3-го тура Лиги чемпионов. "Шахтер" был разбит "Реалом" (0:5), а "Динамо" безвольно проиграло каталонской "Барселоне" (1:0) на выезде.
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