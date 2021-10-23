"Барселона" - "Реал": прямая трансляция первого "Эль-Класико" без Месси

Первое Эль-Класико сезона пройдет на "Камп-Ноу".

В воскресенье, 24 октября, "Барселона", которая на днях переиграла "Динамо" (1:0) в Лиге чемпионов, примет мадридский "Реал", разгромивший "Шахтер" (0:5) в ЛЧ. "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, которая начнется в 17:15 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча "Барселона" — "Реал":

Оба клуба победили в своем последнем матче украинскую команду, однако на внутренней арене дела у клубов обстоят не лучшим образом. В своем последнем поединке "Сливочные" проиграли "Эспаньолу" (2:1) и занимают 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сине-гранатовые", в свою очередь, обыграли "Валенсию" (3:1) и расположились на 7-й позиции.

Матч в Барселоне станет 280-м между соперниками: 102 поединка выиграл "Королевский клуб", 115 побед на счету "Блаугранас". Кроме того, это станет первым за долгое время Эль-Класико без Лионеля Месси, который в межсезонье оказался в ПСЖ.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть Эль-Класико в Украине.

Напомним, после поражений от "Реала" и "Барселоны" украинские клубы установили печальный антирекорд в Лиге чемпионов.