"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть главное дерби Европы

Главный матч в Испании состоится в ближайшее воскресенье.

В воскресенье, 24 октября, "Барселона", которая на днях расправилась с "Динамо" (1:0) в Лиге чемпионов, проведет домашний поединок 10-го тура чемпионата Испании сезона 2021/22 против "Реала", уничтожившего на этой неделе донецкий "Шахтер" (0:5) в ЛЧ. В прямом эфире в Украине "Эль-Класико" покажет платформа megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок, который состоится в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу", начнется в 17:15 по киевскому времени. Трансляция на megogo будет доступна по подписке. У нас на сайте по окончании встречи будет оперативно опубликовано видео лучших моментов игры.

Отметим, команды не лучшим образом идут в чемпионате. "Реал" (17 очков) занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а "Барселона" (15 очков) — седьмая. В Лиге чемпионов у испанских коллективов тоже не все гладко, однако победы над украинскими клубами добавили им уверенности.

"Эль-Класико", несмотря не уход Лионеля Месси из "Барселоны", все равно остается одним из главных событий в мире футбола. Команды наверняка порадуют болельщиков искрометной игрой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Виктор Леоненко высмеял оборону "Динамо" за матч с "Барселоной".