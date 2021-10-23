Укр

"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть главное дерби Европы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Барселона" - "Реал" Новость обновлена 23 октября 2021, 12:26
"Барселона" - "Реал"

Главный матч в Испании состоится в ближайшее воскресенье.

В воскресенье, 24 октября, "Барселона", которая на днях расправилась с "Динамо" (1:0) в Лиге чемпионов, проведет домашний поединок 10-го тура чемпионата Испании сезона 2021/22 против "Реала", уничтожившего на этой неделе донецкий "Шахтер" (0:5) в ЛЧ. В прямом эфире в Украине "Эль-Класико" покажет платформа megogo. 

Об этом сообщает официальный сайт транслятора. 

Поединок, который состоится в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу", начнется в 17:15 по киевскому времени. Трансляция на megogo будет доступна по подписке. У нас на сайте по окончании встречи будет оперативно опубликовано видео лучших моментов игры.

Отметим, команды не лучшим образом идут в чемпионате. "Реал" (17 очков) занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а "Барселона" (15 очков) — седьмая. В Лиге чемпионов у испанских коллективов тоже не все гладко, однако победы над украинскими клубами добавили им уверенности. 

"Эль-Класико", несмотря не уход Лионеля Месси из "Барселоны", все равно остается одним из главных событий в мире футбола. Команды наверняка порадуют болельщиков искрометной игрой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Виктор Леоненко высмеял оборону "Динамо" за матч с "Барселоной".

Теги:
#Футбол #ФК Реал #ФК Барселона #Ла Лига
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