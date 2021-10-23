"Барселона" — "Реал": де і коли дивитися головне дербі Європи

Головний матч в Іспанії відбудеться в найближчу неділю.

У неділю, 24 жовтня, "Барселона", яка днями розправилася з "Динамо" (1:0) в Лізі чемпіонів, проведе домашній поєдинок 10-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2021/22 проти "Реала", що знищив на цьому тижні донецький "Шахтар" (0:5) в ЛЧ. У прямому ефірі в Україні "Ель Класіко" покаже платформа megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок, який відбудеться в столиці Каталонії на стадіоні "Камп Ноу", почнеться о 17:15 за київським часом. Трансляція на megogo буде доступна за підпискою. У нас на сайті після закінчення зустрічі буде оперативно опубліковано відео кращих моментів гри.

Відзначимо, команди не кращим чином йдуть в чемпіонаті. "Реал" (17 очок) займає 3-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги, а "Барселона" (15 очок) — сьома. У Лізі чемпіонів у іспанських колективів теж не все гладко, однак перемоги над українськими клубами додали їм впевненості.

"Ель Класіко", незважаючи не відхід Ліонеля Мессі з "Барселони", все одно залишається однією з головних подій у світі футболу. Команди, напевно, порадують уболівальників іскрометною грою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Віктор Леоненко висміяв оборону "Динамо" за матч з "Барселоною".