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"Барселона" — "Реал": де і коли дивитися головне дербі Європи

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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"Барселона" — "Реал" Новина оновлена 23 жовтня 2021, 12:26
"Барселона" — "Реал"

Головний матч в Іспанії відбудеться в найближчу неділю.

У неділю, 24 жовтня, "Барселона", яка днями розправилася з "Динамо" (1:0) в Лізі чемпіонів, проведе домашній поєдинок 10-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2021/22 проти "Реала", що знищив на цьому тижні донецький "Шахтар" (0:5) в ЛЧ. У прямому ефірі в Україні "Ель Класіко" покаже платформа megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок, який відбудеться в столиці Каталонії на стадіоні "Камп Ноу", почнеться о 17:15 за київським часом. Трансляція на megogo буде доступна за підпискою. У нас на сайті після закінчення зустрічі буде оперативно опубліковано відео кращих моментів гри.

Відзначимо, команди не кращим чином йдуть в чемпіонаті. "Реал" (17 очок) займає 3-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги, а "Барселона" (15 очок) — сьома. У Лізі чемпіонів у іспанських колективів теж не все гладко, однак перемоги над українськими клубами додали їм впевненості.

"Ель Класіко", незважаючи не відхід Ліонеля Мессі з "Барселони", все одно залишається однією з головних подій у світі футболу. Команди, напевно, порадують уболівальників іскрометною грою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Віктор Леоненко висміяв оборону "Динамо" за матч з "Барселоною".

Теги:
#Футбол #ФК Реал #ФК Барселона #Ла Ліга
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