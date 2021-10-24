Укр

Главное - точность: футболист забил гол со штрафного на последней секунде матча (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Джози Алтидор Новость обновлена 24 октября 2021, 15:11
Джози Алтидор

МЛС радует шикарными развязками.

В ночь на воскресенье, 24 октября (время киевское), нападающий "Торонто" Джози Алтидор забил шикарный гол со штрафного в игре против "Монреаля".

При счете 0:1 в пользу гостей хозяева получили право на перспективный штрафной. Пробивать вызвался 31-летний Алтидор. Нападающий пробил не сильно в обвод "стенки", но очень точно, и мяч попал прямо в угол ворот. Сразу же после взятия ворот игра была остановлена, что ознаменовало положительный итог для "Торонто", а "Монреаль" упустил победу.

Видео гола Алтидора:

Видеообзор матча "Торонто" — "Монреаль" (1:1):

Этот результат оставил "Торонто" (26 очков) на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Монреаль" (43 очка) — восьмой. В плей-офф МЛС пройдут по 7 лучших команд из каждой конференции.

Ранее "Телеграф" сообщал о взятии ворот в английской трясине, где футболист забил невероятный гол, который удивил даже его партнеров по команде. Кроме того, в Катаре был забит гол с центра поля, а в Уругвае футболист отличился после красивого удара через себя.

Теги:
#Футбол #МЛС #ФК Торонто #ФК Монреаль
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