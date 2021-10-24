Головне — точність: футболіст забив гол зі штрафного на останній секунді матчу (відео)

МЛС радує шикарними розв’язками.

У ніч на неділю, 24 жовтня (час київський), нападник "Торонто" Джозі Алтідор забив шикарний гол зі штрафного у грі проти "Монреаля".

За рахунку 0:1 на користь гостей господарі отримали право на перспективний штрафний. Пробивати зголосився 31-річний Алтідор. Нападник пробив не сильно в обвід "стінки", але дуже точно, і м’яч потрапив прямо в кут воріт. Відразу ж після взяття воріт гра була зупинена, що ознаменувало позитивний підсумок для "Торонто", а "Монреаль" втратив перемогу.

Відео голу Алтідора:

Відеоогляд матчу "Торонто" — "Монреаль" (1:1):

Цей результат залишив "Торонто" (26 очок) на 13-му місці в турнірній таблиці Східної конференції, "Монреаль" (43 очки) — восьмий. У плей-офф МЛС пройдуть по 7 кращих команд з кожної конференції.

Раніше "Телеграф" повідомляв про взяття воріт в англійській трясовині, де футболіст забив неймовірний гол, який здивував навіть його партнерів по команді. Крім того, в Катарі був забитий гол з центру поля, а в Уругваї футболіст відзначився після красивого удару через себе.