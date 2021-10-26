Лунин впервые выйдет в старте за "Реал": где и когда смотреть матч чемпионата Испании

Украинскому вратарю представился уникальный шанс.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, который не доволен своим положением в мадридском суперклубе, похоже, сыграет в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Осасуны". Этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на сервисе megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Основной кипер "Сливочных" Тибо Куртуа травмировался во время "Эль-Класико" в Барселоне (1:2). Повреждение бельгийца не очень серьезно, однако главный тренер "Реала" Карло Анчелотти даст своему номеру один отдохнуть, передает Onda Cero. Ожидается, что именно Лунин выйдет в старте в домашней игре, которая состоится в среду, 27 октября, на "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи — в 22:30 по киевскому времени.

Отметим, украинец ни разу не выходил в старте "Реала" в матче чемпионата Испании, хотя перешел в стан "Сливочных" еще в 2018 году. Пару лет Лунин скитался по арендам, пока не стал вторым номером в "Королевском клубе". Контракт 22-летнего кипера с мадридской командой рассчитан до 30 июня 2024 года, а transfermarkt оценивает футболиста в 3 млн евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вингер "Реала" забил "Шахтеру" лучший гол 3-го тура Лиги чемпионов.