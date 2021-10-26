Рус

Лунін вперше вийде у старті за "Реал": де і коли дивитись матч чемпіонату Іспанії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
137
Андрій Лунін Новина оновлена 26 жовтня 2021, 19:20
Андрій Лунін

Українському воротареві представився унікальний шанс.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін, який незадоволений своїм становищем у мадридському суперклубі, схоже, зіграє у матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії проти "Осасуни". Цей поєдинок можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні на сервісі megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Основний кіпер "Вершкових" Тібо Куртуа травмувався під час "Ель-Класіко" у Барселоні (1:2). Пошкодження бельгійця не дуже серйозне, проте головний тренер "Реала" Карло Анчелотті дасть своєму номеру один відпочити, повідомляє Onda Cero. Очікується, що саме Лунін вийде у старті у домашній грі, яка відбудеться у середу, 27 жовтня, на "Сантьяго Бернабеу". Початок зустрічі – о 22:30 за київським часом.

Зазначимо, українець жодного разу не виходив у старті "Реала" у матчі чемпіонату Іспанії, хоча перейшов у стан "Вершкових" ще у 2018 році. Кілька років Лунін блукав по орендах, поки не став другим номером у "Королівському клубі". Контракт 22-річного кіпера з мадридською командою розрахований до 30 червня 2024 року, а transfermarkt оцінює футболіста в 3 млн євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вінгер "Реала" забив "Шахтарю" найкращий гол 3-го туру Ліги чемпіонів.

Теги:
#Футбол #ФК Реал #ФК Осасуна #Андрій Лунін
В Україні все складніше поїхати кудись без "ковидних" документів
Україна
Чи можна їздити Україною без вакцинації? Відповіді на всі запитання
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Україні все складніше поїхати кудись без "ковидних" документів
Чи можна їздити Україною без вакцинації? Відповіді на всі запитання
Дата публікації
Категорія
"Bayraktar"
Bayraktar вперше застосували на Донбасі проти бойовиків "ДНР" (відео)
Дата публікації
Категорія
Катерина Рожкова, Кирило Шевченко та Андрій Пишний (зліва направо)
"Телеграф" дізнався, кого в ОП сватають на місце нового голови Нацбанку
Дата публікації
Категорія
Золоті експонати на виставці в Нідерландах, 2014 рік.
Україна відвоювала "скіфське золото" у Росії: подробиці
Дата публікації
Категорія
"Вечірній квартал" перестав подобатися українцям
Популярність "95 кварталу" після відходу Зеленського стрімко падає: українці почали рідше дивитися шоу