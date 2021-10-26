Лунін вперше вийде у старті за "Реал": де і коли дивитись матч чемпіонату Іспанії

Українському воротареві представився унікальний шанс.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін, який незадоволений своїм становищем у мадридському суперклубі, схоже, зіграє у матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії проти "Осасуни". Цей поєдинок можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні на сервісі megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Основний кіпер "Вершкових" Тібо Куртуа травмувався під час "Ель-Класіко" у Барселоні (1:2). Пошкодження бельгійця не дуже серйозне, проте головний тренер "Реала" Карло Анчелотті дасть своєму номеру один відпочити, повідомляє Onda Cero. Очікується, що саме Лунін вийде у старті у домашній грі, яка відбудеться у середу, 27 жовтня, на "Сантьяго Бернабеу". Початок зустрічі – о 22:30 за київським часом.

Зазначимо, українець жодного разу не виходив у старті "Реала" у матчі чемпіонату Іспанії, хоча перейшов у стан "Вершкових" ще у 2018 році. Кілька років Лунін блукав по орендах, поки не став другим номером у "Королівському клубі". Контракт 22-річного кіпера з мадридською командою розрахований до 30 червня 2024 року, а transfermarkt оцінює футболіста в 3 млн євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вінгер "Реала" забив "Шахтарю" найкращий гол 3-го туру Ліги чемпіонів.