"Барселона" - "Динамо": отменят ли матч Лиги чемпионов из-за "красной" зоны в Киеве

Меры властей повлияют и на большой футбол.

С первого ноября в Киеве значительно усилятся противоэпидемические меры в связи с переходом столицы в "красную" зону карантина. Уже второго ноября "Динамо" в рамках матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 принимает "Барселону" на НСК "Олимпийский", однако увидеть игру вживую смогут не все.

Судя по всему, посетить матч Лиги чемпионов в Киеве смогут обладатели зеленых COVID-сертификатов (полностью вакцинированные лица) и болельщики с отрицательным ПЦР-тестом (действует 72 часа).

Отметим, власти не станут переносить игру, однако вероятность полного запрета посещения матча зрителями все же существует.

Примечательно, что на матч Кубка Украины "Мариуполь" — "Динамо" (1:2), который состоялся 27 октября в "красной" зоне, не были допущены болельщики, а вот на игру 13-го тура чемпионата Украины между теми же командами идет продажа билетов (допустят болельщиков с сертификатом о полной вакцинации или ПЦР-тестом), хотя поединок проходит там же и "красную" зону никто в Донецкой области не отменял.

Все подробности об ограничениях в Киеве с 1 ноября в инфографике "Телеграфа"

Напомним, "Динамо" и "Барселона" выступает в квартете Е в Лиге чемпионов вместе с "Баварией" и "Бенфикой". В последнем матче команды сыграли между собой в столице Каталонии. Тогда "Сине-гранатовые" минимально обыграли чемпиона Украины (1:0).