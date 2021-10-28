"Барселона" — "Динамо": чи скасують матч Ліги чемпіонів через "червону" зону в Києві

Заходи влади вплинуть на великий футбол.

З першого листопада у Києві значно посиляться протиепідемічні заходи у зв’язку з переходом столиці до "червоної" зони карантину. Вже другого листопада "Динамо" в рамках матчу 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 приймає "Барселону" на НСК "Олімпійський", проте побачити гру наживо зможуть не всі.

Зважаючи на все, відвідати матч Ліги чемпіонів у Києві зможуть володарі зелених COVID-сертифікатів (повністю вакциновані особи) та вболівальники з негативним ПЛР-тестом (діє 72 години).

Зазначимо, влада не стане переносити гру, проте ймовірність повної заборони відвідування матчу глядачами все ж таки існує.

Примітно, що на матч Кубка України "Маріуполь" — "Динамо" (1:2), який відбувся 27 жовтня у "червоній" зоні, не було допущено вболівальників, а ось на гру 13-го туру чемпіонату України між тими ж командами йде продаж квитків (допустять уболівальників із сертифікатом про повну вакцинацію або ПЛР-тестом), хоча поєдинок проходить там же і "червону" зону ніхто на Донеччині не скасовував.

Усі подробиці про обмеження у Києві з 1 листопада в інфографіці "Телеграфа":

Нагадаємо, "Динамо" та "Барселона" виступає у квартеті Е в Лізі чемпіонів разом с "Бенфікою" та "Баварією". В останньому матчі команди зіграли між собою у столиці Каталонії. Тоді "Синьо-гранатові" мінімально обіграли чемпіона України (1:0).