"Динамо" пропускает первым в противостоянии с "Барселоной" (видео)

В середине второго тайма защита киевлян дала сбой.

Старт встречи остался за каталонцами. Уже на третьей минуте Мемфис Депай мог открывать счет во встрече, однако его удар из пределов штрафной заблокировал в подкате Илья Забарный.

На 20-й минуте каталонцы могли остаться в меньшинстве. Эрик Гарсия в центре поля прямой ногой сыграл против Карлоса де Пены, однако румынский арбитр Овидиу Хацеган ограничился предупреждением.

Первый реальный шанс у чужих ворот киевляне создали в середине первого тайма. Сначала Николай Шапаренко не смог подстроиться под мяч и неудачно пробил в сторону углового флажка. Затем с дальней дистанции попытался отличиться Сергей Сидорчук, но его выстрел ногами отразил тер Штеген.

Постепенно инициатива переходила к украинскому клубу. На 29-й минуте Николай Шапаренко под углом выскочил на ворота и пробил в ближний угол — рядом со штангой. Каталонцы, в свою очередь, выдали ударную концовку тайма. Но сначала Нико, а затем и Депай не смогли добить мяч в ворота с близкого расстояния. При счете 0:0 соперники и ушли на перерыв.

Со старта второй половины матча каталонцы владели инициативой, и на 64-й минуте Ансу Фати заработал пенальти. Однако рефери воспользоваться системой ВАР и отменил свое решение, не увидев в эпизоде нарушения правил. Однако уже через пять минут Фати после прострели Миньесы с правого фланга в касание расстрелял ворота "Динамо".

"Телеграф" ведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

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