"Динамо" пропускає першим у протистоянні з "Барселоною" (відео)

У середині другого тайму захист киян дав збій.

Старт зустрічі залишився за каталонцями. Вже на третій хвилині Мемфіс Депай міг відкривати рахунок у зустрічі, однак його удар з меж штрафного майданчика заблокував у підкаті Ілля Забарний.

На 20-й хвилині каталонці могли залишитись у меншості. Ерік Гарсія у центрі поля прямою ногою зіграв проти Карлоса де Пени, проте румунський арбітр Овідіу Хацеган обмежився попередженням.

Перший реальний шанс у чужих воріт кияни створили у середині першого тайму. Спочатку Микола Шапаренко не зміг підлаштуватися під м’яч та невдало пробив у бік кутового прапорця. Потім із дальньої дистанції спробував відзначитись Сергій Сидорчук, але його постріл ногами відбив тер Штеген.

Поступово ініціатива переходила до українського клубу. На 29-й хвилині Микола Шапаренко під кутом вискочив на ворота та пробив у ближній кут – поряд зі штангою. Каталонці, у свою чергу, видали ударну кінцівку тайму. Але спочатку Ніко, а потім Депай не змогли добити м’яч у ворота з близької відстані. За рахунку 0:0 суперники і пішли на перерву.

Зі старту другої половини матчу каталонці володіли ініціативою, і на 64-й хвилині Ансу Фаті заробив пенальті. Проте рефері скористатися системою ВАР та скасував своє рішення, не побачивши в епізоді порушення правил. Проте вже через п’ять хвилин Фаті після прострілу Міньєси з правого флангу розстріляв ворота "Динамо".

Телеграф веде пряму онлайн-трансляцію зустрічі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру "Динамо" — "Барселона" по ТБ, а також розповідав про букмекерські розклади напередодні зустрічі.