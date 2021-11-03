Нардеп пошла на преступление во время матча "Динамо" с "Барселоной" (фото)

Ирина Борзова на своей странице в фейсбуке решила устроить прямую трансляцию встречи.

Народный депутат Украины Ирина Борзова на своей странице в фейсбуке во вторник решила организовать прямую трансляцию матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной".

На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Скриншот прямой трансляции на странице Борзовой

Большое количество отметок нравится, репостов и комментариев свидетельствует о том, что эфир шел продолжительное время. На данный момент видео отсутствует на странице Борзовой в фейсбуке.

Согласно уголовному кодексу Украины (статья 176), данные фрагменты нарушают авторские права правообладателя, которым является стриминговая платформа MEGOGO.

Официальных комментариев по данной ситуации от Борзовой пока не поступало.

Как ранее сообщал "Телеграф", главный тренер киевлян Мирча Луческу объяснил причину поражения команды в матче против "Барселоны". В среду свой очередной матч Лиги чемпионов проведет "Шахтер". Рассказываем, где смотреть встречу и во сколько начнется трансляция игры. По мнению букмекеров, у донецкого клуба практически нет шансов в данном противостоянии.