Укр

Нардеп пошла на преступление во время матча "Динамо" с "Барселоной" (фото)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
120
Народный депутат Украины не до конца знает законы страны Новость обновлена 03 ноября 2021, 19:45
Народный депутат Украины не до конца знает законы страны

Ирина Борзова на своей странице в фейсбуке решила устроить прямую трансляцию встречи.

Народный депутат Украины Ирина Борзова на своей странице в фейсбуке во вторник решила организовать прямую трансляцию матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной".

На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Скриншот прямой трансляции на странице Борзовой
Скриншот прямой трансляции на странице Борзовой

Большое количество отметок нравится, репостов и комментариев свидетельствует о том, что эфир шел продолжительное время. На данный момент видео отсутствует на странице Борзовой в фейсбуке.

Согласно уголовному кодексу Украины (статья 176), данные фрагменты нарушают авторские права правообладателя, которым является стриминговая платформа MEGOGO.

Официальных комментариев по данной ситуации от Борзовой пока не поступало.

Как ранее сообщал "Телеграф", главный тренер киевлян Мирча Луческу объяснил причину поражения команды в матче против "Барселоны". В среду свой очередной матч Лиги чемпионов проведет "Шахтер". Рассказываем, где смотреть встречу и во сколько начнется трансляция игры. По мнению букмекеров, у донецкого клуба практически нет шансов в данном противостоянии.

Теги:
#Пиратство #Барселона #Народный депутат #ФК Динамо (Киев) #Ирина Борзова
Если брать Европу, то больше людей от ковида умирает только в России
Общество
Третьи в мире по смертности от COVID-19: в чем Украина "лидирует" еще
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Если брать Европу, то больше людей от ковида умирает только в России
Третьи в мире по смертности от COVID-19: в чем Украина "лидирует" еще
Дата публикации
Категория
Газ
У Зеленского придумали, как избежать роста цифр в платежках за газ
Дата публикации
Категория
На протесте многие участники - без масок
Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно (карта, фото, видео)
Дата публикации
Категория
Кабмин Украины может существенно обновиться
Нардепов поставили перед фактом: кто из министров вылетит из Кабмина уже на этой неделе
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью