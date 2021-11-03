Нардеп пішла на злочин під час матчу "Динамо" з "Барселоною" (фото)

Ірина Борзова на своїй сторінці у Фейсбуці вирішила влаштувати пряму трансляцію зустрічі.

Народний депутат України Ірина Борзова на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок вирішила організувати пряму трансляцію матчу 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Барселоною".

На це звернули увагу юзери соцмереж.

Скріншот прямої трансляції на сторінці Борзової

Велика кількість відміток подобається, репостів та коментарів свідчить про те, що ефір тривав тривалий час. На даний момент відео відсутнє на сторінці Борзової у фейсбуці.

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Офіційних коментарів щодо цієї ситуації від Борзової поки не надходило.

Як раніше повідомляв "Телеграф", головний тренер киян Мірча Луческу пояснив причину поразки команди у матчі проти "Барселони". У середу свій черговий матч Ліги чемпіонів проведе "Шахтар". Розповідаємо, де дивитися зустріч і о котрій почнеться трансляція гри. На думку букмекерів, донецький клуб практично не має шансів у цьому протистоянні.