Игроки "Реала" поиздевались над защитой "Шахтера" и вышли вперед в Мадриде (видео)

Мадридцы опять вышли вперед.

Мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" принимает донецкий "Шахтер" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

После обоюдно острого начала (соперники обменялись моментами Модрича и Алана Парика) первыми отличиться удалось мадридцам. Во время прессинга у чужих ворот мяч достался Бензема, и Карим спокойно с нескольких метров без помех пробил по пустым воротам. Это произошло на 14-й минуте.

Дончане сразу же оживились и начали обострять ситуацию у чужих ворот. Однако команде де Дзерби не хватало точности в заключительной стадии атаки. Но в конце первого тайма защита мадридцев дала сбой. Прошел заброс в центр штрафной на Фернандо, бразилец не стал ничего придумывать и в касание с лета пробил под перекладину.

На 60-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Игроки "Реала" в одно касание разыграли атаку перед чужими воротами, Карим Бензема оказался один перед Трубиным и в касание с 12 метров пробил точно в правый нижний угол. Таким образом, счет стал 2:1.

Как ранее сообщал "Телеграф", букмекеры не верят в успех "Шахтера" в матче против "Реала".