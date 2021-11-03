Гравці "Реала" знущалися з захисту "Шахтаря" і вийшли вперед у Мадриді (відео)

Мадридці знову вийшли вперед.

Мадридський "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" приймає донецький "Шахтар" у матчі 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів.

Після взаємно гострого початку (суперники обмінялися моментами Модріча та Алана Парика) першими відзначитися вдалося мадридцям. Під час пресингу біля чужих воріт м’яч дістався Бензема, і Карім спокійно з кількох метрів безперешкодно пробив по порожніх воротах. Це сталося на 14 хвилині.

Донеччани одразу ж пожвавилися і почали загострювати ситуацію біля чужих воріт. Проте команді де Дзербі не вистачало точності у заключній стадії атаки. Але наприкінці першого тайму захист мадридців дав збій. Пройшов закид у центр штрафного майданчика на Фернандо, бразилець не став нічого вигадувати і в дотик з літа пробив під поперечину.

На 60-й хвилині господарі знову вийшли вперед. Гравці "Реала" в один дотик розіграли атаку перед чужими воротами, Карім Бензема опинився один перед Трубіним і в дотик з 12 метрів пробив точно у нижній правий кут. Таким чином, рахунок став 2:1.

Як раніше повідомляв "Телеграф", букмекери не вірять в успіх "Шахтаря" у матчі проти "Реала".