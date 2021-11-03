Упущенная победа ПСЖ и обидное поражение "Шахтера": результаты матчей Лиги чемпионов 3 ноября (видео)

В главном еврокубке завершился 4-й тур.

В среду, 3 ноября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 были сыграны заключительные матчи четвертого тура, в частности "Шахтер" в Мадриде потерпел минимальное поражение от "Реала" (2:1).

Кроме того, "Манчестер Сити" Александра Зинченко расправился с "Брюгге" Эдуарда Соболя, ПСЖ не сумел обыграть "РБ Лейпциг", пропустив гол на последних минутах, а "Ливерпуль" вновь оставил не у дел "Атлетико". Также отметим разгром "Бешикташа" в исполнении "Спортинга" и второе поражение кряду "Шерифа" Юрия Вернидуба от "Интера". "Боруссия" Д, играя почти весь матч в меньшинстве, уступила "Аяксу".

Результаты матчей Лиги чемпионов 3 ноября:

"Милан" — "Порту" 1:1

"Реал" Мадрид — "Шахтер" Донецк 2:1

"Боруссия" Д — "Аякс" 1:3

"Ливерпуль" — "Атлетико" 2:0

"Манчестер Сити" — "Брюгге" 4:1

"РБ Лейпциг" — ПСЖ 2:2

"Спортинг" — "Бешикташ" 4:0

"Шериф" — "Интер" 1:3

Все видеообзоры будут добавлены здесь в ближайшее время.

С результатами и видеообзорами всех матчей ЛЧ за 2 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" U-19 уступил "Реалу" в Мадриде в 4-м туре Юношеской лиги УЕФА.