Упущенная победа ПСЖ и обидное поражение "Шахтера": результаты матчей Лиги чемпионов 3 ноября (видео)
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В главном еврокубке завершился 4-й тур.
В среду, 3 ноября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 были сыграны заключительные матчи четвертого тура, в частности "Шахтер" в Мадриде потерпел минимальное поражение от "Реала" (2:1).
Кроме того, "Манчестер Сити" Александра Зинченко расправился с "Брюгге" Эдуарда Соболя, ПСЖ не сумел обыграть "РБ Лейпциг", пропустив гол на последних минутах, а "Ливерпуль" вновь оставил не у дел "Атлетико". Также отметим разгром "Бешикташа" в исполнении "Спортинга" и второе поражение кряду "Шерифа" Юрия Вернидуба от "Интера". "Боруссия" Д, играя почти весь матч в меньшинстве, уступила "Аяксу".
Результаты матчей Лиги чемпионов 3 ноября:
"Милан" — "Порту" 1:1
"Реал" Мадрид — "Шахтер" Донецк 2:1
"Боруссия" Д — "Аякс" 1:3
"Ливерпуль" — "Атлетико" 2:0
"Манчестер Сити" — "Брюгге" 4:1
"РБ Лейпциг" — ПСЖ 2:2
"Спортинг" — "Бешикташ" 4:0
"Шериф" — "Интер" 1:3
Все видеообзоры будут добавлены здесь в ближайшее время.
С результатами и видеообзорами всех матчей ЛЧ за 2 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" U-19 уступил "Реалу" в Мадриде в 4-м туре Юношеской лиги УЕФА.
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