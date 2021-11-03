Втрачена перемога ПСЖ та прикра поразка "Шахтаря": результати матчів Ліги чемпіонів 3 листопада (відео)

У головному єврокубку завершився 4 тур.

У середу, 3 листопада, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 були зіграні завершальні матчі четвертого туру, зокрема "Шахтар" у Мадриді зазнав мінімальної поразки від "Реала" (2:1).

Крім того, "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка розправився з "Брюгге" Едуарда Соболя, ПСЖ не зумів обіграти "РБ Лейпциг", пропустивши гол на останніх хвилинах, а "Ліверпуль" знову без шансів переграв "Атлетико". Також відзначимо розгром "Бешикташа" у виконанні "Спортінга" та другу поразку поспіль "Шерифа" Юрія Вернидуба від "Інтера". "Борусія" Д, граючи майже весь матч у меншості, поступилася "Аяксу".

Результати матчів Ліги чемпіонів 3 листопада:

"Мілан" — "Порту" 1:1

"Реал" Мадрид — "Шахтар" Донецьк 2:1

"Борусія" Д — "Аякс" 1:3

"Ліверпуль" — "Атлетіко" 2:0

"Манчестер Сіті" — "Брюгге" 4:1

"РБ Лейпциг" — ПСЖ 2:2

"Спортінг" — "Бешикташ" 4:0

"Шериф" — "Інтер" 1:3

Усі відеоогляди будуть додані тут найближчим часом.

З результатами та відеооглядами всіх матчів ЛЧ за 2 листопада можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" U-19 поступився "Реалу" у Мадриді у 4-му турі Юнацької ліги УЄФА.