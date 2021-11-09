Укр

Сборная Украины останется без поддержки в матче против Боснии

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Отдельно болельщиков сборной Украины мы не увидим. Новость обновлена 09 ноября 2021, 10:12
Отдельно болельщиков сборной Украины мы не увидим.

Гостевого сектора в этот раз не будет.

В понедельник сборная Украины уже начала подготовку к решающему матчу отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцоговины. Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, в выездной встрече украинцам не будет предоставлен гостей сектора.

Местные власти приняли такое решение в связи с карантинной ситуацией и большими темпами распространения коронавируса в регионе.

Матч Босния и Герцоговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября в городке Зеница.

Сборной Украины осталось провести один матч в отборе на ЧМ-2022. В следующий вторник команда Александра Петракова сыграет на выезде против Боснии и Герцоговины. Для прохода в плей-офф отбора украинцам, скорее всего, придется играть на победу.

Как ранее сообщал "Телеграф", у Андрея Ярмоленко также повреждение накануне матча против боснийцев. До игры против Боснии Украине предстоит сыграть контрольный матч против Болгарии. Игра состоится в Одессе в четверг, и уже известны цены на билеты на матч.

Теги:
#Сборная Украины по футболу #ЧМ-2022 #Отбор на ЧМ-2022
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