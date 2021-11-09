Збірна України залишиться без підтримки у матчі проти Боснії

Гостьового сектору цього разу не буде.

У понеділок збірна України вже розпочала підготовку до вирішального матчу відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцоговини. Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, у виїзній зустрічі українцям не буде надано гостей сектору.

Місцева влада ухвалила таке рішення у зв’язку з карантинною ситуацією та великими темпами поширення коронавірусу в регіоні.

Матч Боснія та Герцоговина – Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада у містечку Зениця.

Збірній України залишилося провести один матч у відборі на ЧС-2022. Наступного вівторка команда Олександра Петракова зіграє на виїзді проти Боснії та Герцоговини. Для проходу до плей-офф відбору українцям, швидше за все, доведеться грати на перемогу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Андрія Ярмоленка також пошкодження напередодні матчу проти боснійців. До гри проти Боснії Україна має зіграти контрольний матч проти Болгарії. Гра відбудеться в Одесі у четвер, і вже відомі ціни на квитки на матч.