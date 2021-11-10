Укр

Петраков назвал Гармаша деревянным (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Денис Гармаш и Александр Петраков Новость обновлена 10 ноября 2021, 14:04
Денис Гармаш и Александр Петраков

В сборной Украины царит хорошая атмосфера.

Накануне контрольного матча против Болгарии в Одессе сборная Украины провела тренировку, на которой исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Александр Петраков пошутил над Денисом Гармашем.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Fotball Hub

В эфир попали кадры, на которых тренер, общаясь с Андреем Ярмоленко, назвал Дениса Гармаша деревянным. Видимо, наставник пошутил над тем, какого техничного партнера взял вингер "Вест Хэма" для упражнения "квадрат".

"А че ты взял деревянного я не могу понять", — обратился Петраков к Ярмоленко, указывая на Гармаша. К слову, Денис неоднозначно воспринял шутку тренера, но особо вида не подал.

Отметим, Гармаш впервые был вызван в сборную Украины при Петракове. Полузащитник блестяще заменил всех нападающих в "Динамо" и стал своеобразным джокером у Мирчи Луческу. В сезоне 2021/22 Денис по сути обрел вторую молодость, а про его новый статус даже шутят в команде.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Андрей Ярмоленко пожертвовал все свои призовые за участие на Евро-2020.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Денис Гармаш #Александр Петраков
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